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ولي عهد دبي يكشف عن مخاطبته للحضور خلال القمة العالمية بتقنية الهولوجرام

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كشف الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، عن مخاطبته للحضور خلال القمة العالمية للحكومات المقامة بالإمارات، بتقنية الهولوجرام، حيث أكد أن العالم ينظر لدبى على أنها مدينة المستقبل.

 

وأضاف حمدان بن راشد: "تحدثت عن التحولات التى ستشكل مدن المستقبل.. ندرك تلك التحولات والتحديات التى يحملها الغد لكننا نعمل من الآن للاستفادة من الفرص المستقبلية وتبنى معايير المدن الذكية ونطلق العنان للأفكار الخلاقة والابتكارات المتميزة".

 

وتابع قائلاً: "مدن العالم تنظر لدبى كمدينة للمستقبل ونحن نعمل لتنفيذ رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لنسبق مدن العالم بـ10 سنوات.. المطلوب تضافر كل جهود المؤسسات الحكومية والخاصة والعمل لتحقيق تلك الرؤية الثاقبة التى لا تعرف سوى المركز الأول".

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