ولي عهد دبي يكشف عن مخاطبته للحضور خلال القمة العالمية بتقنية الهولوجرام

كشف الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، عن مخاطبته للحضور خلال القمة العالمية للحكومات المقامة بالإمارات، بتقنية الهولوجرام، حيث أكد أن العالم ينظر لدبى على أنها مدينة المستقبل.

Today, I utilised hologram technology to address the audience at the #WorldGovSummit on the topic of '7 Shifts Shaping Future Cities'. Anticipating future shifts & challenges, we need to harness the power of innovation & creativity to set standards for smart cities. pic.twitter.com/3aPVAZSCkx