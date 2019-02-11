المدفعية الاسرائيلية تقصف مواقع فى سوريا

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، الاثنين، أن محافظة القنيطرة الواقعة جنوب غربي البلاد، تعرضت لـ"عدوان إسرائيلي"، لافتة إلى أنه لم يخلف سوى أضرارا مادية.

وأضافت الوكالة أن العدوان الإسرائيلي استهدف مستشفى القنيطرة بعدة قذائف مدفعية، بالإضافة إلى أحد المراصد في جباثا الخشب.

وأفادت مصادر إعلامية بأن القصف الإسرائيلي استهدف منطقة تل الدرعية في القنيطرة بعدد من القذائف، موضحة أن الأضرار مادية.

ومنذ بدءالزاع فى سوريا، قصفت إسرائيل ،مرارا أهدافا عسكريةللجيش السورى أو لحزب الله ومقاتلين إيرانيين في سوريا.

وفي يناير الماضي، شنت إسرائيل غارات على مواقع عسكرية إيرانية وسورية قرب دمشق وجنوبها، أسفرت عن مقتل 21 شخصا، معظمهم "إيرانيون"، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد حينها أن الضربات الاسرائيلية استهدفت "مخازن للصواريخ والذخائر تابعة للقوات الإيرانية وحلفائها بالقرب من دمشق، بالإضافة إلى مراكزالدفاع الجوى السورى على مشارف العاصمة وفي الجنوب".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سبق أن صرح قائلا: "لدينا سياسة راسخة تتمثل في قصف التحصينات الإيرانية في سوريا وإلحاق الضرر بكل من يحاول إيذاءنا".