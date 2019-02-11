شكرا لقرائتكم الأمم المتحدة: داعش ما زال يشكل تهديدا ولديه 18ألف مسلح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذر مسؤول مكافحة الإرهاب لدى الأمم المتحدة من أن الخسائر الأخيرة التي مني بها متطرفو تنظيم داعش "لا يجب أن تفضي إلى رضا عن النفس على أي مستوى"، موضحاً أن التنظيم المتطرف ما زال يشكل تهديدا عالميا.

وأبلغ فلاديمير فورونكوف مجلس الأمن الدولي الإثنين بأن ثمة تهديدا متزايدا يشكله مقاتلون حاربوا في صفوف التنظيم ويعودون إلى أوطانهم أو ينتقلون إلى أماكن أخرى أو يتم إطلاق سراحهم.

وأضاف أن "مركز الجاذبية" لدى داعش ما زال في العراق وسوريا، حيث تشير تقارير إلى لديه ما بين 14 ألفا و18 ألف مسلح.

وأشار فورونكوف إلى أن تنظيم داعش "يواصل التطور في شكل شبكة سرية تعمل على المستوى المحلي وينظم صفوفه على المستوى الإقليمي، في حين تشير تقارير إلى أنه ينوي تقويض أي شكل من أشكال الاستقرار الميداني".

ولفت كذلك إلى أن القيادة المركزية للتنظيم "تحتفظ بنفوذ ونية لشن هجمات موجهة دوليا".