ظريف: اننا أكثر استعدادا للتعاون والتعاضد مع لبنان العزيز في المجالات كافة

شدّد وزير الخارجية ال​إيران​ية ​محمد جواد ظريف​، على أنّ "الارادة الوطنية ال​لبنان​ية الّتي عبّرت عن نفسها من خلال المقاومة اللبنانية الشريفة والبطلة والباسلة، إنّما تعبّر أيضًا كعنوان اساسي وكبير متشابه إلى حدّ كبير لمبادئ وقيم الثورة الإسلامية المباركة في إيران".

وتقدّم، خلال حفل استقبال أقامه سفير إيران في لبنان محمد جلال فيروزنيا، في الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران وبمناسبة العيد الوطني الإيراني، بالتهنئة والتبريك إلى لبنان حكومةً وشعبًا، على "كلّ هذه الإنجازات الوطنية الّتي تمكّن من تحقيقها في الآونة الأخيرة لناحية إجراء ​الإنتخابات التشريعية​ البرلمانية، ولناحية تأليف ​الحكومة اللبنانية​ ​الجديدة​".

وأعلن ظريف "أنّنا اليوم وفي المستقبل أكثر استعدادًا من أي يوم مضى للتعاون والتعاضد مع لبنان العزيز في المجالات كافّة وعلى مختلف المستويات".

وقد حضر الحفل كلّ من: وزير الدولة لشؤون المهجرين غسان عطالله ممثِّلًا رئيس الجمهورية ميشال عون، وزير المالية علي حسن خليل ممثِّلًا رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، النائب محمد رعد ممثِّلًا الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، السفيرة نجلا رياشي ممثّلةً وزير الخارجية جبران باسيل، وزير الزراعة حسن اللقيس، وزير الصحة العامة جميل جبق، وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، ووزير السياحة أفيديس كيدانيان.

كما حضر سفراء: روسيا ألكسندر زاسبيكين، قطر محمد حسن جابر الجابر، الصين وانغ كيجيان، تونس كريم بودالي، ورومانيا فيكتور مارسيا، بالإضافة إلى النواب: هاغوب بقرادونيان، غازي زعيتر، فيصل كرامي، محمد خواجة، حسين الحاج حسن، علي المقداد، علي بزي، عدنان طرابلسي، عبد الرحيم مراد، جهاد الصمد، ياسين جابر، شامل روكز، مصطفى الحسيني وأيوب حميد.

إلى ذلك، حضر كلّ من: اللواء مالك شمص ممثّلًا قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، رئيس جهاز أمن السفارات العميد وليد جوهر ممثّلًا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، العميد صلاح حلاوي ممثّلًا المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، المدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحة، عميد السلك القنصلي جوزيف خميس، رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، مسؤول العلاقات الخارجية في "حزب الله" النائب السابق عمار الموسوي، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، نائب رئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني الإيراني رافاييل دبانه، وحشد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية.