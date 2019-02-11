موظفو سعودي أوجيه يطالبون العلولا بتطبيق قانون العمل السعودي ودفع مستحقاتهم

وجّهت لجنة المتابعة لتحصيل حقوق موظفي وعمال شركة "​سعودي أوجيه​" كتابا مفتوحا إلى مستشار الملك سلمان بن عبد العزيز ، ​نزار العلولا​، جاء فيه، ان "لمناسبة زيارتكم لدولة ​لبنان​ نتقدم إليكم برسالتنا هذه كونكم الحريص على مصالح وسمعة ​المملكة العربية السعودية​ والمؤتمن على نقل الحقيقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن توصل صوت عمال ومستخدمي شركة سعودي اوجيه، من حملة الجنسية اللبنانية، الذين صرفوا تعسفيا وبدون مستحقات منذ ما يقارب الأربع سنوات حيث لم يحصلوا حتى اليوم على رواتبهم المتأخر دفعها ولا على بدل نهاية خدماتهم".

اضاف الكتاب ان "هؤلاء المصروفون تعسفيا من حملة الجنسية اللبنانية يناشدونك إبلاغ الملك سلمان بأنهم مظلومون ويعيشون وعائلاتهم بظروف مأساوية ونرجو منه إصدار أمره بتطبيق ​قانون العمل​ السعودي ضد مالكي شركة سعودي اوجيه والذي يقضي بدفع مستحقاتنا دون أي تأخير وبألا تؤخذ العامة بذنوب الخاصة بالأمور السياسية كون سعد الدين ​رفيق الحريري​ - رئيس ​حكومة​ لبنان - هو من مالكي شركة سعودي اوجيه".

وختم الكتاب بالتأكيد أن "الأمل معقود عليكم لإبلاغ خادم الحرمين الشريفين نداء إستغاثتنا ولنا ملء الثقة بعدله وإنصافه. دمتم لنصرة الحق ورفع الظلم عن عائلات و موظفي شركة سعودي اوجيه وذلك بإيصال ندائنا لخادم الحرمين الشريفين".