الدفاع الصينية تحذر أميركا من مواصلة "استفزازاتها" في بحر الصين الجنوبي

حذرت وزارة الدفاع ​الصين​ية ​الولايات المتحدة​ من مواصلة "الأعمال استفزازية" في مياه ​بحر الصين الجنوبي​، متوعدة باتخاذ خطوات جوابية في حال عدم توقف ​واشنطن​ عن تحرشاتها هذه.

ولفتت الوزارة، في بيان، إلى "أننا نصرّ على أن يكف الجانب الأميركي عن هذه الاستفزازات. وستراقب ​القوات​ التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية من الصين الشعبية عن كثب تطورات الوضع، وستتخذ الخطوات الضرورية عند اللزوم، وستدافع بحزم عن ​الأمن​ القومي وسيادة البلاد".

وفي وقت سابق أفادت وكالة "​رويترز​" بأن طرادين أميركيين حاملين للصواريخ مرّا قرب إحدى جزر أرخبيل سبراتلي "نانشا" في بحر الصين الجنوبي، مخترقين المنطقة التي تعتبرها بكين مياهها الإقليمية.

ولفتت الوكالة إلى أن مرور الطرادين جرى في إطار العمليات الأميركية الخاصة بضمان حرية الملاحة في منطقة "ميستشيف" الاستراتيجية.