أظهرت دراسة أعدّها باحثون في معهد "آي دبليو اتش" في هالي شرق ألمانيا، أنّ "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق يمكن أن يؤدّي إلى فقدان 600 ألف شخص وظائفهم في العالم، وأنّ ألمانيا ستكون الأكثر تضرّرًا".
وبيّن الباحثون، أنّ "نحو 103 آلاف وظيفة ستصبح مهدّدة في ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، و50 ألفًا في فرنسا"، لافتين إلى أنّ "التأثّر بـ"بريكست" لا يعني بالضرورة الاستغناء عن الموظفين".
وأوضحوا أنّ "نظرًا لنقص العمالة الماهرة في العديد من الدول المتقدّمة، فإنّ الشركات قد تحاول الاحتفاظ بالموظفين من خلال خفض ساعات العمل أو فتح أسواق جديدة".
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة ألمانية: "بريكست" بدون اتفاق قد يؤدي لخسارة 600 ألف وظيفة حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.