ذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية نقلاً عن مصادر دبلوماسية غربية وعربية أن أنه بعد توقيع الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية عام 2015، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعض المكالمات الهاتفية السرية مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.
وبحسب القناة العبرية، تناولت المحادثات بين نتانياهو ومحمد بن زايد التنسيق بشأن القضية الإيرانية في أعقاب الاتفاق النووي مع إيران، وكذلك محاولة دفع عملية سياسية إقليمية، حيث ستنشأ حكومة وحدة وطنية في إسرائيل.
وأوضح السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل دان شابيرو أن بعض مستشاري نتانياهو التقوا وأجروا محادثات هاتفية مع كبار المسؤولين في الإمارات في محاولة لتعزيز مثل هذه الخطوة، مشيراً إلى أنه "كانت هناك اتصالات بين إسرائيل والإمارات في محاولة لمعرفة ما إذا كان يمكن تمرير مثل هذه الصفقة".
كانت هذه تفاصيل خبر قناة إسرائيلية: نتانياهو أجرى اتصالا بولي عهد أبو ظبي عام 2015 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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