أثارت الهان عمر، النائبة المسلمة في الكونغرس الأميركي، انتقادات من الجمهوريين وزملائها الديموقراطيين الاثنين بعد أن قالت إن الدعم الأميركي لإسرائيل وراءه أموال لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (إيباك).
وتواجه الهان، النائبة عن مينيسوتا، انتقادات منذ أسابيع بسبب مواقفها ازاء إسرائيل، إلا أن تلك الانتقادات بلغت الذروة في وقت متأخر الأحد بعد أن ردت على جمهوري انتقدها على تويتر. وكتبت "الأمر كله يتعلق بالدولارات". وعندما سألها أحد مستخدمي تويتر من تعتقد أنه يدفع الأموال للسياسيين الأميركيين ليؤيدوا إسرائيل، ردت اللاجئة الصومالية السابقة، بكلمة واحدة على تويتر "ايباك". ما أثار الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتقدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عمر وطالبتها بالاعتذار على استخدامها "مصطلحات معادية للسامية" في تغريدتها.
كانت هذه تفاصيل خبر إتهام النائبة المسلمة بالكونغرس الاميركي بمعاداة السامية بعد انتقادها إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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