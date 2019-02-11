انخفاض معدل التضخم في السودان خلال شهر كانون الثاني إلى 43,45 بالمئة

كشف الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، أنّ "معدّل التضخم انخفض خلال شهر كانون الثاني إلى 43,45 بالمئة، مقارنةً مع 72,98 بالمئة في كانون الأول 2018، وذلك بسبب انخفاض أسعار المواد الغذائية في المأكولات والمشروبات".
وكان قد أدّى الارتفاع الكبير في التضخم والنقص الحاد في العملات الأجنبية، إلى احتجاجات دموية اندلعت في كانون الأول في أنحاء البلاد.
وعلى مدى أكثر من عام، ارتفع التضخم في السودان بشكل ثابت مع ارتفاع أسعار الأغذية عقب إعلان الحكومة وقف الدعم المالي.
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