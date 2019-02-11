بالصور.. نائب مدير أمن الوادي الجديد يغرس النخل في حديقة ديوان الإذاعة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

غرس نائب مدير أمن الوادي الجديد، اللواء جميل بركات، حكمدار المحافظة، اليوم الاثنين، شجرة نخيل بمقر ديوان الإذاعة بحي الزهور.

ومن جانبه أكد مدير عام الإذاعة بالوادي الجديد، الدكتور عاطف شوقي، أن الإذاعة شاركت بغرس مجموعة من أشجار النخيل في مقرها اليوم بالتعاون مع القيادات الأمنية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومحافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، بزراعة 5 ملايين شجرة على مستوي مراكز المحافظة الخمسة.

جاء ذلك عقب انتهاء المناورة التدريبية لصد هجوم مسلح على مبني الإذاعة المحلية بواحة الخارجة، ضمن الخطة "صقر 42"، والمشروع التدريب العملي المشترك، بين مديرية أمن الوادي الجديد، وقوات الدفاع الشعبي، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمواجهة الأزمات والكوارث.