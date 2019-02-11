الأردن والكويت تؤكدان على حل الدولتين كأساس للسلام بين إسرائيل وفلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان (د ب أ)

أكدت الأردن والكويت اليوم الإثنين، على ضرورة إطلاق مفاوضات سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال لقاء ملك الأردن عبد االله الثاني ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح الذي يزور عمان، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وتطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث جرى التأكيد على ضرورة إيجاد حلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة بما يحفظ أمن دولها واستقرار شعوبها.

كما جرى التأكيد على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك، وبما يخدم مصالح الأمة العربية وقضاياها العادلة، وفي هذا الإطار أشاد ملك الأردن بجهود دولة الكويت في دعم القضايا العربية.

كما شدد العاهل الأردني على أهمية انعقاد أعمال الدورة الرابعة للجنة العليا الأردنية - الكويتية المشتركة في عمان اليوم، وما نتج عنها من توقيع اتفاقيات تعاون مشترك.

بدوره ثمن الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح الذي يقوم به الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب الأردن وحرصها على فتح آفاق أوسع من التعاون المشترك.

كان رئيس الوزراء الكويتي قد عقد محادثات مع نظيره الاردني عمر الرزاز.

وتم في ختام المحادثات التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهيم بين الاردن والكويت.