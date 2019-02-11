هشام عزمي: افتتاح دار الكتب بباب الخلق إضافة مهمة للثقافة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أكد الدكتور هشام عزمي رئيس دار الكتب والوثائق، أن إعادة افتتاح مقر دار الكتب بمنطقة باب الخلق، إضافة مهمة للثقافة المصرية.

وقال عزمي، خلال احتفالية إعادة افتتاح الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، إن منظومة الهيئة ورسالتها اكتملت بافتتاح دار الكتب لأنها تعمل بكامل طاقتها، عن طريق القاعات الموجودة في دار الكتب بكورنيش النيل، إلى جوار دار الكتب في باب الخلق وهي أقدم مكتبة وطنية في المنطقة العربية.

وأضاف عزمي: "عندما عرضت الفيلم التسجيلي لدار الكتب قبل أن يتم تدميرها بفعل العمل الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن القاهرة منذ سنوات، وجدت فخرا كبيرا بين الحضور للتاريخ الطويل الذي تحمله الدار".

ويحيي الاحتفالية فرقة السباعية للإنشاد الديني بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.