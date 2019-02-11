قصف إسرائيلي يستهدف مناطق عدة في ريف القنيطرة السوري

القوات الإسرائيلية وكالات: شن القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، قصفا استهدف عدة مناطق في محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا، حسبما أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية. الإعلام السورية الرسمية. وأوضح الإعلام السوري أن الهجوم طال مستشفى القنيطرة المدمر بعدة قذائف كما استهدف أحد المراصد في جباتا الخشب، بالإضافة إلى منطقة تل الدرعية. وذكرت التقارير الإعلامية أن الهجوم أسفر حتى هذه اللحظة عن أضرار مادية فقط.

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