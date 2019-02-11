الشرطة الكندية تستهدف شبكة دولية لغسيل الأموال

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بدأت الشرطة الملكية الكندية، صباح اليوم الاثنين، تفكيك شبكة دولية غير شرعية لغسيل الأموال مع اعتقال العديد من المشتبه بهم والمطلوبين في مونتريال وتورونتو.
وقال الرقيب لوك ثيبولت من الشرطة الكندية - في تصريحات للصحفيين - "كان الضباط يستهدفون الأفراد الذين يجمعون الأموال من المنظمات الإجرامية وغسيل الأموال منالأنشطة غير المشروعة".
وقال إن من بين من يتم اعتقالهم اثنين من قادة عصابتين إجراميتين خطيرتين، دون أن يتمكن من تحديد عدد الذين تم اعتقالهم حتى صباح اليوم، حيث أوضح أن الضباط ما زالوا يبحثون عن المشتبه بهم.
وفي تورنتو، أعلنت الشرطة عن 11 عملية تفتيش و14 عملية اعتقال، من بينهم اثنان من قادة العصابات الخطرة هناك.
وشارك أكثر من 300 ضابط في تلك العمليات، صباح اليوم، حيث تعاونت الشرطة الملكية مع شرطة مونتريال ولافال وتورنتو.
وقال ثيبولت : "ضبطنا كميات كبيرة من المخدرات بما في ذلك الحشيش والكوكايين والميثامفيتامين"، مشيرًا إلى مصادرة نحو 1.7 مليون دولار نقدًا وممتلكات تخص المشتبه بهم حتى الآن.
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