خليفة آل نهيان يكرم الفائزين بجائزة مبادرة "101 فكرة وفكرة"

كرم الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس الدائرة الخاصة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، رئيس جمعية واجب التطوعية- الهيئة العامة للرياضة ممثلة في عبدالمحسن فهد الدوسري الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية وخديجة العبدولي من مكتب الأمين العام المساعد للهيئة مساء أمس الاحد ضمن الفائزين بجائزة مبادرة 101 فكرة وفكرة، وذلك بحضور عدد من مدراء الدوائرالحكومية والمحلية وعدد من السفراء والإعلاميين والمثقفين.
حيث قدمت الهيئة مبادرة خلال احتفالات الهيئة باليوم الوطني، احتفاءً بالذكرى المئوية للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة وباني نهضتها الحقيقية، لما قام به من جهود كبيرة لسنوات طوال حتى يتحول الاتحاد من حلم إلى واقع.
وتم الاحتفاء بعام زايد في
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