نزاع على “فراشة” بسوق طنجة يقود 3 أشخاص إلى الاعتقال -صور حصرية

تدخلت مصالح الدائرة الأمنية الحادية عشر رفقة فرقة الابحاث للشرطة القضائية قبل قليل بحي مسنانة بمدينة طنجة، وقامت بتوقيف ثلاثة أشخاص لتورطهم في الضرب والجرح المتبادل.

حيث تعود وقائع القضية الى قيام شقيقين يمارسان البيع بسوق كاسابارطا كفراشة، واللذان بينهما عداوة ونزاع سابق مع أحد جيرانهم من ساكنة حي مسنانة، وذلك بسبب نزاع قائم حول أحقية مكان البيع في السوق، والذي بسببه دخلوا في شجار شفوي تطور لضرب وجرح متبادل أدى لإصابة شخصين بجروح خفيفة.

الموقوفون سيتم الاستماع إليهم من طرف مصالح الدائرة الأمنية المداومة قصد اتخاذ المتعين في حقهم وذلك بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.