وكالة الأنباء السورية: قصف إسرائيلي يستهدف مناطق عدة في ريف القنيطرة

الخليج 365/ بغدادأفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية بشن القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، قصفا استهدف عدة مناطق في محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا.

وأوضح الإعلام السوري أن "الهجوم طال مشفى القنيطرة المدمر بعدة قذائف كما استهدف أحد المراصد في جباتا الخشب بالإضافة إلى منطقة تل الدرعية".

وذكرت التقارير الإعلامية أن الهجوم أسفر حتى هذه اللحظة عن أضرار مادية فقط.

