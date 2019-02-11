انت الان تتابع بومبيو يدعو المجر الى عدم السماح لروسيا ب"دق اسفين" بين الدول الغربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثنين إن روسيا تسعى إلى زرع الشقاق بين الدول الغربية، فيما هاجم نظيره المجري بيتر زيغارتو الانتقادات لعلاقات بودابست مع موسكو ووصفها بأنها "منتهى النفاق".

وقال بومبيو، الذي يزور المجر التي تعتبر أكثر دول الاتحاد الأوروبي تأييدا لروسيا، أن اعتماد المجر على الغاز الروسي وصداقتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكن اعتبارها خطراً على الأمن القومي.

وصرح بومبيو في مؤتمر صحافي مع زيغارتو "يجب أن لا نسمح لبوتين بدق إسفين بين الأصدقاء في حلف شمال الأطلسي".

إلا أن زيغارتو قال إن الانتقادات الغربية لدبلوماسية المجر خاطئة لأن دول أوروبية أخرى مرتبطة باتفاقيات حول الطاقة مع روسيا.

واضاف "يوجد نفاق كبير .. على الساحة السياسية الأوروبية".