الان تتابع الجيش اليمني يسيطر على جبل “ردمان” في صعدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

سيطرت قوات الجيش اليمني، الاثنين، على جبل استراتيجي في محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية أقصى شمال البلاد، عقب معارك ضارية مع الميليشيات.

وذكر مصدر عسكري، وفقا لقناة العربية الحدث، أن قوات “اللواء 63″ و”اللواء التاسع مشاة جبلي” سيطرت على جبل ردمان المطل على خط إمداد جبهة باقم.

ووفقاً للمصدر، فقد حررت قوات الجيش الأجزاء المتبقية من قرى “آل زماح” بالمديرية ذاتها.

وأشار المصدر إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

ويضيق الخناق على الميليشيات في معقلها الرئيس بمحافظة صعدة مع التقدم الميداني المستمر للجيش اليمني من عدة محاور، بدعم من تحالف دعم الشرعية، ضمن عملية عسكرية واسعة أطلق عليها “قطع رأس الأفعى” في إشارة إلى زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي.