الان تتابع ضبط 50 مليون ريال يمني مزورة في يد الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أفادت تقارير يمنية، الاثنين، أن الشرطة العسكرية في مأرب ضبطت 50 مليون ريال يمني مزورة مع مهربين يتبعون مليشيات الحوثي أثناء انتقالهم ما بين محافظتي الجوف ومأرب.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها مواقع يمنية الأموال المضبوطة بحوزة عناصر من مليشيا الحوثي تحاول تهريبها بين محافظتي الجوف ومأرب.