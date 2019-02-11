وزير التخطيط يلتقي وزيرة التخطيط المصرية حاليآ بمدينة دبي

التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، اليوم الإثنين، اليوم مع وزيرة التخطيط المصرية الدكتورة هالة السعيد، على هامش مشاركته في قمة حكومات العالم المنعقدة حاليا بمدينة دبي.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص في البلدين.

وتطرق اللقاء إلى بحث اوجه التعاون في مجالات التبادل التجاري و نقل تجربة مصر في مجال التعافي الاقتصادي واعادة الإعمار .

وأتفق الجانبان خلال اللقاء، على أهمية تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة التعليم والصحة والخدمة المدنية بناء القدرات.

حضر اللقاء نائب وزير الاشغال الدكتور محمد ثابت .

وفي وقت سابق من اليوم، بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، مع المدير التنفيذي في البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، القضايا المتعلقة بمحفظة المشاريع المقدمة لليمن لعام ٢٠١٨م .

وتطرق اللقاء الذي جرى على هامش قمة حكومات العالم المنعقدة حالياً في دبي ، إلى بحث سياسة التدخل التنموي للبنك في اليمن خلال المرحلة المقبلة وملاحظات الحكومة على التقيم الثالث للاحتياجات الديناميكية الذي يعده البنك الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن محفظة مشاريع البنك الدولي المقدمة لليمن خلال العامين الماضيين بلغت مليار و250 مليون دولار موزعة على مشاريع طارئة في النقد مقابل العمل والضمان الاجتماعي والصحة والزراعة والخدمات الطارئة والطاقة البديلة .

وكان سفير اليمن في سويسرا الدكتور علي مجور، قد ناقش، اليوم، مع مساعد الامين العام للأمم المتحدة للشراكات الانسانية مع الشرق الاوسط ووسط آسيا رشيد خاليكوف التحضيرات لمؤتمر تمويل خطة الاستجابة الانسانية لليمن لعام 2019 والمزمع انعقاده في جنيف في 26 فبراير الجاري.

وأكد مجور على ضرورة وضع الية لتعزيز وتنسيق وصول المساعدات الانسانية الى اليمن وذلك من خلال التقييم الدائم لعملية التوزيع.

واعرب عن تقدير اليمن لمكتب تنسيق الشؤون الانسانية (اوتشا) لجهوده التحضيرية ورعايته لمؤتمر تمويل خطة الاستجابة الانسانية لليمن للمرة الثالثة على التوالي بالتعاون مع كلا من سويسرا والسويد.

وأشار الى ان رئيس الوزراء معين عبدالملك سيرأس وفد اليمن في المؤتمر لأهميته بالنسبة لليمن كون المبلغ المستهدف من المؤتمر يصل الى 4 مليار دولار.

بدورة أكد خاليكوف عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في تذليل الصعاب امام وصول المساعدات الانسانية الى المحافظات والقرى اليمنية، موكدا بان مكتب الشؤون الانسانية سوف يكون على تنسيق تام مع الجهات المسؤولة في الحكومة اليمنية.