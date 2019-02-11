شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو ونظيره المجري: سجال حول العلاقات مع روسيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بودابست)

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الاثنين)، إن روسيا تسعى إلى زرع الشقاق بين الدول الغربية، فيما هاجم نظيره المجري بيتر زيغارتو الانتقادات لعلاقات بودابست مع موسكو ووصفها بأنها «منتهى النفاق».

وصرح بومبيو في مؤتمر صحافي مع زيغارتو: «يجب أن لا نسمح لبوتين (الرئيس الروسي) بدق إسفين بين الأصدقاء في حلف شمال الأطلسي».

إلا أن زيغارتو قال إن الانتقادات الغربية لدبلوماسية المجر خاطئة، لأن دول أوروبية أخرى مرتبطة باتفاقيات حول الطاقة مع روسيا.