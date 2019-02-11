شكرا لقرائتكم خبر عن 16 قتيلا بغارات في شرق سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت)

قتل 16 مدنياً على الأقل بينهم سبعة أطفال، اليوم (الاثنين)، جراء غارات للتحالف الدولي استهدفت أطراف بلدة الباغوز، التي يسيطر تنظيم داعش الإرهابي على أجزاء منها، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: «تسببت غارات للتحالف على أطراف بلدة الباغوز بمقتل 16 مدنياً هم سبعة أطفال وثماني نساء ورجل مسن، غالبيتهم من عائلات مقاتلي التنظيم، أثناء محاولتهم الفرار باتجاه الحدود العراقية».