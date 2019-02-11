شكرا لقرائتكم بولتون: ثورة إيران تعني 40 عاماً من الفشل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، الاثنين، أن العقود الأربعة من حكم الثورة في إيران كانت "أربعين عاما من الفشل".

وكتب بولتون في تغريدة تعليقا على احتفال إيران بالذكرى الأربعين لقيام الثورة "لقد مر 40 عامًا من الفشل". وأضاف أن "الأمر يعود إلى النظام الإيراني لتغيير سلوكه، وفي النهاية إلى الشعب الإيراني لتحديد المسار الذي يجب أن تسير عليه بلاده".

وتأتي تصريحات بولتون متزامنة مع جولة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو التي بدأت في وسط أوروبا، بهدف تشكيل تحالف ضد أنشطة إيران الهدامة التي تضر باستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وكان دعا رضا بهلوي، ولي عهد الأسرة البهلوية، التي كانت تحكم إيران قبل الثورة، الأحد، إلى عصيان مدني بغية إسقاط النظام الإيراني.

وعبر بهلوي في بيان له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن قناعته بأن العصيان المدني يعد خطوة أولى على طريق إعادة إعمار شامل بعد مرحلة الإطاحة بحكم نظام ولاية الفقيه.

واختتم بهلوي المقيم في الولايات المتحدة منذ خروجه من إيران نهاية سبعينيات القرن الماضي قوله من خلال تغريداته على تويتر "إن احتجاجات يناير/كانون الثاني عام 2018 كانت صحوة وطنية في البلاد، داعياً في الوقت ذاته إلى مواصلة الجهود في هذا الصدد، مؤكداً وقوفه إلى جانب مطالب الإيرانيين حتى بناء إيران مرة أخرى".