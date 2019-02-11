خارجية روسيا: أميركا تريد ضمان استخدام كل السبل العسكرية للضغط على خصومها

أكدت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن "الطريقة التي تحاول بها الولايات المتحدة اليوم خلط الحقائق، وتبرير قرارها بكسر معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، تعزز الاعتقاد بأن الأميركيين قد شرعوا منذ زمن في مسار نسف المعاهدة".
ولفتت إلى أن "السبب الحقيقي هو الرغبة في إطلاق العنان لأيديهم قدر الإمكان، لضمان إمكانية استخدام مجموعة غير محدودة من الأدوات العسكرية لممارسة الضغط على أي خصوم في كل مكان في العالم".
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم 1 شباط، رسمياً الانسحاب من معاهدة التخلص من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفييتي عام 1987.
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