تدريبات قتالية ينفذها الجيش المصري لمجابهة المواقف الطارئة

تنفذ إحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية، في ​الجيش المصري​، مناورة "فاتح 26" بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية، والتي تستمر لمدة أسبوع في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات ​القوات المصرية​، وشهد إحدى مراحل المناورة، رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد.

وبدأت المناورة برفع درجات الاستعداد القتالي للوحدات المشاركة واحتلال مناطق الانتظار الأمامية، وتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة وإجراءات تنظيم التعاون بين القوات المشاركة وعناصر الدعم المختلفة لتأكيد القرارات المتخذة مع فرض العديد من المتغيرات لمجابهة المواقف الطارئة أثناء المعركة.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على ضرورة البعد عن النمطية في تخطيط وتنفيذ المهام والأنشطة التدريبية، مع الاهتمام بالتدريب التخصصي للعناصر الإدارية والمعاونة للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي.