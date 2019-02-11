بولتون عن الثورة الإيرانية: 40 سنة من الفشل

أكد مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن "الثورة الإيرانية تعني أربعين عاماً من الفشل"، مشيراً إلى أنه "حان الوصت ليغير النظام الإيرانية تصرفاته، وللشعب الإيراني ليختار اتجاه دولته". وشدد بولتون على أن "الولايات المتحدة ستدعم الشعب المصري لضمان إيصال صوته".

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