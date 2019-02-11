نتانياهو: إذا حاولت إيران تدمير تل أبيب أو حيفا فسيكون آخر يوم تحتفل فيه بالثورة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ "أنني لا أتجاهل نهديدات النظام ال​إيران​ي لنا، لكنني لا أتأثر بها"، مشيراً إلى أنه "إذا حاولت إيران تدمير ​تل أبيب​ أو حيفا، فلن تنجح، وسيكون آخر يوم تحتفل فيه بثورتها، وعليهم أن يأخذوا ذلك بالحسبان".

وكان مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون السياسية يد الله جواني قد أكد أن "طهران ستمحو مدنا في إسرائيل من على وجه الأرض إذا ما شنت الولايات المتحدة هجوما على الجمهورية الإسلامية".