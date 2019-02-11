باسم الشاب: لبنان يتميز عن غيره بأنه بلد ليبرالي ديمقراطي

أكد النائب السابق باسم الشاب أن "البلد يتميز عن غيره بأن فيه ليبرالية ديمقراطية يجب المحافظة عليهما"، مشيراً إلى أن "النائب الراحل روبير غانم كان رمزاً من رموز الليبرالية".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "سقف الحديث في مناقشة البيان الوزاري هو إقتصادي معيشي واعتقد أنه سيكون حضارياً وأنا مع التباين في الرأي".
ولفت إلى أن "إنتاج الكهرباء أصبح أرخص مما كانت عليه قبل 20 عاماً ويمكننا الحصول على نتيجة سريعة مثلما حصل في مصر عبر شركة "سيمنز" ومن الممكن أن نرى فائضاً في الكهرباء في سوريا".
وأوضح أن "وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل تحدث عن ربط الكهرباء بين إيران والعراق وسوريا ولبنان وهو ما يحتاج إلى استقرار سياسي".
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