أزعور: لبنان لم يطلب تمويلا من صندوق النقد الدولي وهو يحتاج خطوات حاسمة لخفض العجز

أكّد مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في "صندوق النقد الدولي" جهاد أزعور، أنّ "السلطات اللبنانية لم تطلب من صندوق النقد الدولي تمويلًا"، لافتًا إلى "أنّنا ساعدنا لبنان على سبيل المثال لوضع إطار عمل لإدارة الاستثمار للتأكّد من تنفيذ الاستثمارات العامة بشكل سليم".
ونوّه في تصريح لوكالة "رويترز"، إلى أنّ "تشكيل الحكومة والتزامها بمعالجة نقاط الضعف في الاقتصاد وليس مشاكل البنية التحتية فحسب، مؤشّر إيجابي"، موضحًا أنّ "الخطوة التالية كيف نعزّز المصداقية بالتحرّك سريعًا على صعيد الميزانية والإصلاحات الهيكلية".
وبيّن أزعور أنّ "لبنان يحتاج خطوات واضحة وحاسمة لخفض العجز في الميزانية"، مركّزًا على أنّ "لبنان يحتاج إلى إعادة بناء الثقة بتنفيذ التزاماته، كما يحتاج إلى إحياء المحادثات مع المجتمع الدولي لحشد تعهدات المانحين".
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