مصادر الحريري للـMTV: رئيس الحكومة رأى أن الإيرانيين أكثر إيجابية من أي وقت مضى بملف زكا

كشفت مصادر رئيس الوزراء ​سعد الحريري​، لقناة الـ"MTV"، أنّ "الحريري رأى في هذا لقائه وزير الخارجية ال​إيران​ية ​محمد جواد ظريف​، أنّ الإيرانيين كانون أكثر إيجابية من أيّ مرّة أخرى في ملف ال​لبنان​ي المسجون في إيران ​نزار زكا​".

وأكّدت المصادر أنّ "لبنان هو لبنان، ولا يمكن أن نضعه في خانة أنّه إيراني"، مبيّنةً أنّ "الزيارات الأجنبية الرسمية إلى لبنان تزامنت مع بعضها، لأنّه تمّ ​تشكيل الحكومة​، والجميع يعرف أنّ حكومة الحريري ستنال الثقة".