كشفت مصادر قناة الـ"MTV"، أنّ "زيارة الموفد السعودي ​نزار العلولا​ إلى ​لبنان​، كانت مقرّرة سابقًا، وستكون مناسبة لإظهار الدعم للدولة اللبنانية". وأوضحت أنّ "الزيارة ستترافق مع الإعلان عن خطوة مالية داعمة للبنان في إطار رسمي وعبر الدولة"، مبيّنةً أنّه "تمّ الإعداد لهذه المفاجأة في وقت سابق".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـMTV: زيارة العلولا إلى لبنان ستترافق مع الإعلان عن خطوة مالية بإطار رسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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