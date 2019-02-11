أعلن رئيس اتحادات ​النقل البري​ في لبنان ​بسام طليس​ في حديث لقناة الـ NBN ، بعد الاجتماع مع وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، "عن تعليق التحرك والاعتصام الذي كان مقررا أمام مراكز ​المعاينة المكانيكية​ بناء على رغبة الوزيرة الحسن وبانتظار أن تتسلم العمل الفعلي لمعالجة الملفات المتعلقة ب​وزارة الداخلية​ ولا سيما المعاينة المكانيكية."

كانت هذه تفاصيل خبر طليس بعد لقائه الحسن: تعليق التحرك والاعتصام المقرّر أمام مراكز المعاينة المكانيكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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