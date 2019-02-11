محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس القمة الافريقية، خلال الجلسة الختامية للقمة، وقائع توزيع جوائز الزعيم نكروما للتميز العالمي وجوائز لتكريم المرأة. ومنح الرئيس السيسي جائزة تقدر بـ 100 ألف دولار أمريكي للبروفيسور المصري عبد الشافى فهمى عبادة، الخبير في مجال الحقول المغناطيسية، بالإضافة إلى شهادة تقدير. ومنح الرئيس عبد الفتاح السيسي، البروفيسور ديفيد من جنوب إفريقيا، جائزة بقيمة 400 ألف دولار وهدية تذكارية وشهادة تقدير ضمن جوائز الزعيم نكروما للتميز. كما كرم الرئيس السيسي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" جرازيانو دا سيلفا، حيث تم تسليمه شهادة تقدير. أما عن جوائز الاتحاد الإفريقي في مجال تمكين المرأة، فأعلن رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي، عن الفائزين وهم: رئيس جمهورية غانا نانا أكوفو أدو، رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابورى، رئيس جمهورية رواندا بول كاغامه، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس جمهورية ناميبيا هيج جينغوب. وبارك رئيس القمة الافريقية الرئيس عبد الفتاح السيسي للدول الفائزة بتلك الجوائز. وقال: "نبارك لكافة الدول الفائزة بجائزة الزعيم كوامي نكروما للتميز العالمي وجوائز تكريم المرأة المرموقة".

كانت هذه تفاصيل خبر بينهم عالم مصري.. تعرّف على قائمة المكرمين في ختام القمة الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.