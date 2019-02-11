بقيمة 20 مليون جنيه.. معدات جديدة لدعم منظومة النظافة في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة – أحمد نصرة:

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، شراء 7 سيارات "مكبس" جديدة لدعم منظومة النظافة بمدن ومراكز المحافظة، بواقع سيارتين بتمويل من الخطة الاستثمارية، و5 سيارات تمويل ذاتي بلغت تكلفتها الإجمالية حوالي 18 مليون جنيه يتم توزيعها على مدن ومراكز المحافظة وفقًا للأولوية.

وأضاف المحافظ، أنه جرى تصنيع 500 صندوق قمامة جديد في مشروع التدريب المهني، تبلغ تكلفتها حوالي مليوني جنيه.

وجه محافظ البحيرة المسئولين بضرورة مراعاة الصيانة الدورية اللازمة، ومراقبة عملية التشغيل لتلك المعدات، حتى تتمكن من تنفيذ الواجبات المنوطة بها على الوجه الأكمل.