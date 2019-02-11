نتنياهو: إذا حاولت إيران تدمير تل أبيب وحيفا فسيكون آخر يوم تحتفل فيه بالثورة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتدمير إيران إن نفذت تهديد قيادة الحرس الثوري الإيراني وحاولت تدمير تل أبيب وحيفا، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال نتنياهو، في خطاب في ذكرى الثورة الإسلامية بإيران، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، "إذا ارتكب النظام الإيراني خطأ وحاول تدمير تل أبيب وحيفا، فإنه سيكون آخر يوم سيحتفل فيه بالثورة".

جاءت تصريحات نتنياهو ردًا على ما قاله يد الله جواني، نائب قائد الحرس الثوري، اليوم الإثنين، إن "إيران ستمحو مدن إسرائيل من وجه الأرض إذا هاجمت الولايات المتحدة الجمهورية الإسلامية".

وقال جواني في تجمع حاشد للاحتفال بالذكرى الأربعين للثورة الإيرانية: "لا تملك الولايات المتحدة الشجاعة لإطلاق رصاصة واحدة علينا رغم كل أصولها الدفاعية والعسكرية. لكن إذا هاجمونا، فسوف ندمر تل أبيب وحيفا ونمحوهما من على الأرض"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.