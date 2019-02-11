"تعليم كفر الشيخ": وصول أجهزة "التابلت" إلى المحافظة غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، وصول أجهزة "التابلت" التعليمي غدًا الثلاثاء، تمهيدًا لتوزيعه على الإدارات التعليمية، قبل تسليمها لطلاب الصف الأول الثانوي.

وعقدت وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، اجتماعًا في مركز التطوير التكنولوجي، حضره مديرو الإدارات التعليمية، لبحث الاستعدادات قبل توزيع "التابلت" على الإدارات التعليمية.

وتابعت وكيل وزارة التعليم، أعمال غرفة العمليات المنوط بها متابعة تسليم أجهزة التابلت التعليمي للطلاب والمعلمين.

