سانا: عدوان إسرائيلي على محافظة القنيطرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وقع عدوان إسرائيلي على محافظة القنيطرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

ولفت مراسل الوكالة، إلى أن العدوان الإسرائيلي استهدف مشفى القنيطرة المدمر بعدة قذائف دبابة كما استهدف أحد المراصد في جباثا الخشب.

وأشار المراسل إلى أنباء عن استهداف العدوان الإسرائيلي منطقة تل الدرعية في القنيطرة بعدد من القذائف والأضرار مادية.