الأردن والكويت يوقعان 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز مجالات التعاون

وكالات:

وقع رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية مشتركة لتعزيز مجالات التعاون بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الكويتية في دورتها الرابعة، التي يرأسها عن الجانب الأردني الدكتور عمر الرزاز، وعن الجانب الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح الذي يزور الأردن حاليا، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين

من الجانبين.وأكد الجانبان اعتزازهما بمستوى العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط القيادتين والشعبين في البلدين الشقيقين والحرص على تعزيزها في المجالات كافة، وأشادا بالتطور والنمو الواضح الذي شهدته العلاقات خلال السنوات الماضية، والحرص على فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.وقال الرزاز إن عقد اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الكويتية المشتركة في دورتها الرابعة،دليل راسخ على عمق العلاقات بين البلدين، وأن الاتفاقيات التي وقعها البلدان اليوم من شأنها أن تسهم في زيادة متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.وشدد على أن الأردن لا ينسى وقوف الأشقّاء الكويتيين إلى جانبه في مختلف الظروف والأحوال قائلا " هذه الوقفات المشرّفة والكبيرة دليل قاطع على أصالة أهل الكويت".من جانبه، وصف الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح زيارته للأردن بأنها فرصة سانحة للالتقاء بالأشفاء لتبادل الآراء والأفكار التي تعزز علاقة الأخوة الراسخة بين البلدين، مشددا على استمرار وقوف الكويت مع الأردن لتجاوز ما يمر به من ظروف دقيقة.