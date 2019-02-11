إيران تهدد باستهداف المعسكرات الأمريكية في سوريا

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أكد مسؤول عسكري إيراني رفيع المستوى أن طهران ستستهدف جميع المعسكرات الأمريكية في سوريا والمنطقة في حال ارتكاب الولايات المتحدة "خطأ ما" تجاهها.
وفي تصريح أدلى به اليوم الإثنين، شدد مساعد وزير الدفاع الإيراني للشؤون البرلمانية، العميد رضا طلايي، على أنالولايات المتحدة وإسرائيل أرادتا أن "تجعلا سوريا تابعة لهما وللسعودية، لكن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني والمتطوعين لقنوهم درسا جعلهم يندمون"، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم
وتابع: "جميع القواعد الأمريكية في المنطقة تقع في مرمى أسلحتنا وإذا ارتكبت واشنطن أي حماقة تجاهنا سنستهدف قواعدها من داخل إيران".
وفي وقت سابق من اليوم، هدد مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني يدالله جواني بـ"محو تل أبيب وحيفا من وجه الأرض إذا أقدمت الولايات المتحدة على إطلاق رصاصة واحدة صوبنا".
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