مقتل شرطي عراقي وإصابة آخر إثر هجوم في ديالي

القوات العراقية وكالات: لقي شرطي عراقي مصرعه وأصيب آخر إثر هجوم شنته عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي اليوم الاثنين على نقطة أمنية في محافظة ديالي. محافظة ديالي. وذكرت قناة "العراقية" الإخبارية أن مصادر أمنية أفادت بأن اشتباكات اندلعت بين شرطة حرس الحدود وعناصر من "داعش" عند نقطة تفتيش بقضاء (خانقين)، مشيرة إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل شرطي وإصابة آخر، ومقتل عدد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

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