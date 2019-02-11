كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الاتحاد الإفريقى السابق: السيسى يقود الاتحاد لآفاق أكبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الرواندى بول كاجامى، ورئيس الاتحاد الإفريقى السابق: "لقد كان شرف لى أن أخدم الشعب وقادة إفريقيا كرئيس للاتحاد الإفريقى"، مؤكدا أن أفريقيا تتحرك بسرعة أكبر نحو تحقيق تطلعات مواطنيها.

وأوضح كاجامى، على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، أن "التقدم الذى أحرزناه معًا فى إفريقيا اتجاه لا رجعة فيه لأنه بناء على أجندة يتم استكمالها"، مؤكدًا دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الاتحاد الإفريقى فى رئاسته للاتحاد لأنه يأخذه إلى آفاق أكبر.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم أمس رئاسة الاتحاد الأفريقى.