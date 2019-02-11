كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتخاب شابة من أصول ليبية لرئاسة حزب سويدى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتخبت شابة سويدية من أصول ليبية، كرئيسة لحزب المبادرة النسوية السويدي، في انتخابات الحزب التي جرت في مدينة سوندسفال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وتبلغ الشابة من العمر 30 عامًا، وتدعى فريدة العباني، وكانت وصلت الى السويد من ليبيا وهي في عمر 3 سنوات، وتعيش الآن في العاصمة ستوكهولم.

وانتخبت فريدة لقيادة الحزب مع قيادية أخرى هي غيتا نابوي، خلفًا لرئيسة الحزب السابقة جودرون شيمان، التي قادت الحزب عدة سنوات، دون أن تتمكن من إدخال حزبها الى البرلمان السويدي.

وقالت فريدة في تصريحات صحفية إنها سعيدة وفخورة جدًا بقيادة الحزب الى جانب زميلتها غيتا نابوي.