نفى الأمين العام لمنظمة "أوبك"، ​محمد باركيندو​، "أن تكون المنظمة تتلاعب بأسعار ​النفط​، ويأتي ذلك في وقت تقود فيه المنظمة تخفيضات الإنتاج لتحقيق توازن بين العرض والطلب في الأسواق"، مشيراً إلى أن "عملنا ليس التلاعب في الأسعار، وبالتالي فمن الإجحاف اتهامنا بذلك".

كانت هذه تفاصيل خبر أمين عام "أوبك": لا نتلاعب بأسعار النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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