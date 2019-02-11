دعا المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني ل​نقابات العمال والمستخدمين​ في ​لبنان​ العمال وذوي الدخل المحدود والموظفين و​المزارعين​ الى "المشاركة في الاعتصام يوم غد الثلاثاء في ​ساحة رياض الصلح​ لرفع الصوت ان لا ثقة لهذه ​الحكومة​"، داعياً الى "المشاركة في التظاهرة الشعبية يوم الاحد في 17 شباط لرفع الصوت ومواجهة سياسات الافقار والتجويع" وأقر دعوة المجلس العام للاتحاد لاقرار الخطوات المستقبلية والتحرك كما أقر العديد من الندوات التي سيعلن عنها في مواعيدها.

كانت هذه تفاصيل خبر إتحاد نقابات العمال دعا الى الاعتصام غدا برياض الصلح: لا ثقة لهذه الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.