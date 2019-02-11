السبسي: حريصون على تنمية العلاقات مع إثيوبيا في شتى المجالات

أعرب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عن "حرص تونس على تنمية علاقاتها مع إثيوبيا في شتى المجالات"، مشدداً على "أهمية فتح ممثلية دبلوماسية إثيوبية في تونس لخدمة علاقات التعاون بين البلدين".
وأشار إلى "دور الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة وإمبراطور إثيوبيا هيلا سيلاسي في إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية في بداية ستينيات القرن الماضي"، مشيداً بـ"الجهود التي بذلتها إثيوبيا لإنجاح أعمال القمة الحالية للاتحاد الإفريقي"، متمنيا "أن تساهم هذه القمة في مزيد تعزيز العمل الإفريقي المشترك".
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