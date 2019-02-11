تداولت "كتلة المستقبل" النيابية، خلال اجتماع عقدته في "بيت الوسط" برئاسة النائبة بهية الحريري، تخلّله عرض لآخر المستجدات والأوضاع العامة، في "مضمون البيان الوزاري الّذي تزمع مناقشته في مجلس النواب غدًا، وجرى تكليف النائب سمير الجسر إلقاء كلمة الكتلة في الجلسة".
كما وقفت الكتلة دقيقة صمت عن روح النائب السابق روبير غانم الّذي توفي أمس. وتوجّهت بـ"أحرّ التعزية إلى اللبنانيين عمومًا والبقاعيّين خصوصًا، كما إلى عائلة غانم، سائلة الله أن يتغمّده بواسع رحمته".
ودعت الكتلة، اللبنانيين إلى "المشاركة في الذكرى الرابعة عشرة لاغتيال مؤسسها رئيس الحكومة رفيق الحريري"، وعاهدتهم "مواصلة العمل لتحقيق حلمه لصون استقلال لبنان وحرّيته والنهوض باقتصاده وبناء الدولة فيه".
كانت هذه تفاصيل خبر "المستقبل" عرضت للبيان الوزاري ودعت للمشاركة بذكرى اغتيال الحريري: سنعمل لتحقيق حلمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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