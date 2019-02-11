الفرد رياشي: هل ستتنتفي الحاجة الى سلاح حزب الله اذا تم تسليح الجيش اللبناني من ايران

علق الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية ‎​ألفرد رياشي على زيارة وزير الخارجية ال​ايران​ي ل​لبنان​ ​محمد جواد ظريف​، مذكرا بـ "ما تم طرحه وتداوله عن عرض لتسليح ​الجيش اللبناني​ من قبل ابران"، لافتا الى اننا "نتسأل عن هذه المقترحات والمتعلقة باستجلاب كهرباء، والاهم عرض متعلق بتسليح الجيش اللبناني، بحيث نشكر الدولة الايرانية على هذه المبادرات، ولكن، هل وفي حال تم الاخذ وتبني هكذا عرض للتعاون الكلي مع ايران مما سيسفر حتماً لمقاطعة الغرب كما للعديد من ​دول مجلس التعاون​ الخليجي للبنان وهو ثمن سيكون باهظ جداً لن نتمكن من تحمل عواقبه، كما انه سيدخل لبنان اكثر واكثر الى الكنف والمحور الايراني لذلك، اننا نتسأل وانه وفي حال تم قبول ان يتم تسليح الجيش البناني من قبل ايران، فهل سيسلم بالمقابل ​حزب الله​ سلاحه الى السلطات الشرعية اللبنانية"، متمنيا "على المعنيين في ​الحكومة​ الحالية كما على فخامة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، ان يدرسوا بعمق اي مقترح تجنباً لاي اشكاليات ممكن ان تؤثر سلباً على لبنان واللبنانيين".

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