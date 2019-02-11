دعا النائب السابق ​نبيل نقولا​ في تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إدارة ​الضمان​ الإجتماعي بعد موافقة هيئة مكتب الضمان على تلزيم برنامج ANTI-VIRUS "الطلب من ​قيادة الجيش اللبناني​ وضع يدها على قاعدة المعلومات في الضمان التي تخصّ أموال المضمونين وسجلاتهم خوفًا من قرصنتها لحين تركيب وتشغيل برنامج حماية بيانات الضمان من الفيروسات على قاعدة البيانات والحواسيب".

كانت هذه تفاصيل خبر نقولا: لوضع يد الجيش على قاعدة المعلومات في الضمان خوفا من القرصنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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